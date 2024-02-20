الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عامل سرق محل "بلاى ستيشن" فى التجمع الأول

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة محل "بلاى ستيشن "بأسلوب "كسر الباب" بالتجمع الأول.

تعود البداية عندما تم ضبط عامل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة «5 شاشات- 2 شاشة كمبيوتر و2 كيسة كمبيوتر- 6 أجهزة بلاى ستيشن، 20 ذراع "بلاى ستيشن"» من داخل محل "بلاى ستيشن "بأسلوب كسر الباب.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بذات الأسلوب، مستغلًا علمه بالمكان لسابقة عمله به، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

محكمة جنح القاهرة الجديدة قاضي المعارضات التجمع الاول كسر الباب محل بلاى ستيشن

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