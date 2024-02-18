الأحد 18 فبراير 2024
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اقتصاد

مسئولو جهاز القاهرة الجديدة يتابعون معدلات تنفيذ مخططات التجمع السادس

رئيس جهاز القاهرة
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع معدلات تنفيذ التجمع السادس

أجري المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة جولة تفقدية؛ لمتابعة رفع معدلات التنفيذ للمخططات الجديدة الجارية بالتجمع السادس "مثلث الأمل سابقا" وكذلك متابعة نسبة إنجاز مشاريع الإسكان بالتجمع الثالث وأعمال اللاند سكيب والمسطحات الخضراء وأعمال طرق RR.  

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وفى مستهل جولته، تفقد تنفيذ  أعمال الطرق الجارية بطريق RR قطاع التجمع الثالث، وكذا أعمال الطرق بالتجمع السادس مثلث الامل على مساحة 4800 فدان والتي تسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد والذي يشمل وجمع سكني، وتجاري وترفيهي ومجمع للخدمات وقطع أراضي عمراني متكامل. 

وقد أصدر رئيس جهاز القاهرة الجديدة توجيهاته وتعليماته للقائمين على التنفيذ بالالتزام، بمتابعة تنفيذ الأعمال عالية الجودة طبقا لتوجهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  لتطوير المدن الجديدة.

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واستكمل مسئولو جهاز القاهرة الجديدة جولاته المكوكية والوفد المرافق له متابعة لمشاريع الاسكان بالتجمع الثالث المرور وعلي كمبوند  مشروع جنة مصر للإسكان الفاخر بالتجمع الثالث.

كما أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الزراعة وأعمال اللاند سكيب بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة حرصا علي توفير اقصي درجات سبل الراحة قاطني مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة  بصفة خاصة وقاطني المدينة عمومًا.

وشدد المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي، على ضرورة متابعة أي مخالفات بتلك المشروعات وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والتنموي لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

معدلات لمخططات التجمع السادس مشاريع الإسكان التجمع الثالث طرق RR

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