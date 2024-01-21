الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: رفع كفاءة منظومة المياه والصرف بالإسكان العائلي

المهندس عبد الرؤوف
المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة

أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، ضرورة تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحرص على دعم ورفع كفاءة منظومة المياه الصرف الصحي والبنية التحتية في القاهرة الجديدة، وتوفير كافة الخدمات للسكان.

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مشروع الإسكان بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة 

وأعلن المهندس عبد الرؤوف، عن بدء تنفيذ (خط إضافي) صلب قطر (2200مم) و(2600مم) بالإضافة إلى تركيب طلمبة إضافية لرفع مياه طلعت مصطفى في مشروع الإسكان العائلي لحل مشاكل ضعف المياه. ويأتي ذلك ضمن خطة (رفع كفاءة وتطوير) محطات وروافع المياه الرئيسية المغذية لمياه الشرب في المدينة، وذلك طبقًا لخطة من الإحلال والتجديد لمنظومة المياه في المدينة.

وأوضح عبد الرؤوف الغيطي، أن جهاز المدينة قام بتركيب طلمبة إضافية لرفع المياه في طلعت مصطفى بالإسكان العائلي وتم دخولها الخدمة، مما ترتب عليه زيادة قدرة الرافع بنسبة 125%، وذلك لحل مشكلة انقطاع المياه في المنطقة الصناعية والمناطق المرتفعة بمنطقة أبو الهول في التجمع الثالث.

وفي نفس السياق، أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه جارٍ استكمال تنفيذ "الخط الإضافي" صلب قطر (2200مم) أو (2600مم) في بعض الأماكن وفقًا للمسار الطولي والعرضي للطريق والتقاطعات من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية مياه الشرب القاهرة الجديدة، وذلك استكمالًا للخط الحالي للوصول إلى الكمية الإجمالية المنتجة والمغذية لمدينة القاهرة الجديدة من مأخذ المعادي، وذلك لعدم الاضطرار لقطع المياه في حالة حدوث أي اعطال بالخط القديم.
وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أنه جارٍ تنفيذ الأعمال من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا أن الطول المسار من المأخذ للمحطة يبلغ حوالي 31.5 كيلو متر مقارنة بطول المسار الذي سيتم احلاله وفقًا للعقد والذي يبلغ 22.7 كيلو متر.

دعم بالاسكان العائلي لحل مشاكل ضعف المياه ورفع كفاءة القاهرة الجديدة

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