رئيس جهاز القاهرة الجديدة يعلن تنفيذ 70 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه

كشف المهندس عبدالروؤف حامد الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكدًا أنه تم ويجري تنفيذ عدة مشروعات هامة ومستقبلية تتمثل في شبكات مياه، وشبكات صرف صحي، وشبكات ري ومحطات، وروافع بعدد 70 مشروعًا بتكلفة 7 مليارات جنيه لخدمة المدينة.

https://www.dostor.org/4603017 https://www.dostor.org/4589196

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن المشروعات شملت 47 مشروعًا منتهيًا، منهم 6 مشروعات تم الانتهاء منها خلال عام 2023 هي: أعمال تنفيذ المرافق الفرعية (مياه - صرف - ري) لمواقع سكن مصر جنوب طريق العين السخنة بالتجمع الثالث ( المنطقة الخامسة )، وشمال الرحاب المنطقة الأولى، وبقطع الأراضي الأكثر تميزًا (مياه - صرف - طرق فرمة - ري)،

https://www.dostor.org/4533744 https://www.dostor.org/4532085

تنفيذ أعمال المرافق بمنطقة امتداد النرجس

وأعلن رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن تنفيذ أعمال مرافق منطقة امتداد النرجس بمساحة 600 فدان ومحطة رفع الصرف الصحي شمال الغابة المتحجرة، وتنفيذ شبكة الرى بامتداد المدينة، وخط انحدار الرئيسي من محطة 7 القطاع الأول إلى خط الانحدار الرئيسى بطريق السويس، وخط الري قطر 1500مم بطول 17 كم المرحلة الثانية والأعمال الميكانيكية اللازمة لري مناطق الامتداد بمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا، وكذا الربط على شبكات المدينة الأم، وأعمال تنفيذ مرافق قطع الأراضي الأكثر تميزًا بموقع 11 و12 منطقة غرب الجامعات.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه جاري تنفيذ 23 مشروع مرافق، منها خطوط المرافق ( صرف - مياه ) الرئيسية وتشمل: أعمال تنفيذ خط مياه قطر 600 مم من أبو عويقل إلى خزان القطامية، والمرافق الرئيسية (مياه - صرف - رى) للطرق الرئيسية بمنطقة أرض المعارض2، وخط المياه قطر 250مم والموقع الجديد بالإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس، والمرافق الرئيسية للطرق الرئيسية بمنطقة أرض المعارض 1.

تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية بمشروع بيت الوطن

ولفت المهندس عبد الرؤوف الغيطي إلى تنفيذ أعمال خطوط الانحدار الرئيسية بمشروع بيت الوطن، وخط الانحدار الرئيسي من محطة 1 إلى خط الانحدار الرئيسي بالجبل الأصفر، وخط الانحدار من محطة البنفسج بمدينة لقاهرة الجديدة حتى خط الانحدار الرئيسي الواصل لمحطة الجبل الأصفر، وخط الانحدار من محطتي الياسمين والميراج مدينة لقاهرة الجديدة حتى خط الانحدار الرئيسي الواصل لمحطة الجبل الأصفر، وأعمال تنفيذ استكمال خط المياه المغذى لمشروعى مدينتي والمستقبل قطر 1600 مم من محطة تنقية القاهرة الجديدة وحتى موقع الربط على الخط القائم بقطر 1800مم ( القطاع الأول ) بمسافة تقديرية 3800 متر، وأعمال تنفيذ استكمال خط المياه المغذى لمشروعى مدينتي والمستقبل قطر 1600 مم من محطة تنقية القاهرة الجديدة وحتى موقع الربط على الخط القائم بقطر 1800مم ( القطاع الثانى) بمسافة تقديرية 3523 مترًا.

تنفيذ أعمال المرافق بالمشروعات السكينة في التجمع الثالث

وأوضح " الغيطي " أن مشروعات المرافق (صرف – مياه - ري) الفرعية الجاري تنفيذها تشمل: أعمال تنفيذ المرافق الفرعية ( مياه - صرف - رى ) لمواقع سكن مصر أرض المعارض 2، ومرافق ( طرق - مياه - صرف - رى ) مشروع سكن مصر أرض المعارض 1 ( 196 ) عمارة، وشمال الرحاب المنطقة الرابعة، وشمال الرحاب المنطقة الثانية، ولمشروع سكن كل المصريين بالتجمع الثالث، وشمال الرحاب المنطقة الثالثة، وأعمال تحويل مرافق كوبرى الطريق الدائرى الأوسطى على طريق العين السخنة العدَّايات.

ونوه " الغيطي " عن أن مشروعات تنفيذ المحطات والروافع وخطوط الطرد تشمل: أعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة (أنتك) بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحى المقاولون العرب (1) بمدينة القاهرة الجديدة، ومحطة رافع رقم 9 للحل العاجل وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع الصرف الصحى رقم 2 وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع الصرف الصحى رقم 4 وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع الصرف الصحى رقم 12 وخطى الطرد الملحقة بها، ومحطة صرف رقم 11

وأكد " الغيطي " أن هذه المشاريع تمثل أهمية كبيرة من حيث الاستفادة الكاملة من دخول كافة المرافق للمواطنين، وتحسين خدمة شبكة الطرق وتصريف مياه الصرف الصحى من حيث تجميع مياه الصرف الصحى حتى محطات المعالجة ومعالجتها حتى تصلح لرى المسطحات الخضراء لغرض تجميل المدينة، وكذلك الحد من الأعطال التي تحدث نتيجة التشغيل المستمر للشبكات بالمدينة وأهمية مجابهة السيول والأمطار التي تواجه المدينة في فصل الشتاء.

مدينة القاهرة الجديدة

مدينة القاهرة الجديدة

مدينة القاهرة الجديدة

مدينة القاهرة الجديدة

مدينة القاهرة الجديدة

مدينة القاهرة الجديدة