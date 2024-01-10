رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة يتفقد روافع الصرف الصحى (صور)

أجرى المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة جولة تفقدية يرافقه مسئولو الجهاز لمحطات روافع الصرف الصحي بالمدينة، للتأكد من استعدادها بكامل طاقتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة، لا سيما بالمناطق الساخنة بالمدينة.

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الغيطي يصدر قرارا بتشكيل لجنة للاستعدادات الكامله بموسم الشتاء

أضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لتشغيل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولًا بأول.

أشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي فى إطار حرص جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على الاستعداد الكامل للتعامل مع الأمطار والنوَّات بموسم الشتاء الحالي، ورفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى طبقًا لخُطة العمل، وكذا رفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة".

وأفاد الغيطى أنه تم استصدار قرار تشكيل لجنة طوارئ بإشراف نواب التجمعات، لاتخاذ الإجراءات والاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء.

خطة الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار

وأعلن رئيس جهاز القاهرة الجديدة وضع خطة الطوارئ أثناء الأمطار وأماكن التمركز للأفراد والمعدات وكذا رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار من بلاعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، وروافع الصرف، كما يتم التطهير الدوري لخطوط الانحدار والمطابق مع تكثفت لجنة الكوارث وغرفة الطوارئ المرور والمتابعة لنقاط تجمع الأمطار ورصدها أولا بأول والتعامل معها.

نوه على الإدارات المعنية بوضع خطط لتوزيع المعدات على جميع أنحاء المدينة، إضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة جميع أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه، إضافة إلى ذلك جاهزية اصطفافا لجميع المعدات الموجودة بالجهاز، وشركات الصيانة، وتأكد من حالتها الفنية وأنها تعمل بشكل جيد تحسبا لأى ظرف طارئ خلال فصل الشتاء، مكلفًا مسئولي الإدارات المعنية بمواصلة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء والتقلبات الجوية المحتملة، وكذا سرعة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير للتعامل مع الأمطار الغزيرة، وذلك في إطار رفع حالة التأهب والاستعداد التام لفصل الشتاء.