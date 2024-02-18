"الدستور" ينشر مخطط حجم استثمارات جهاز مدينة قنا الجديدة

حصل "الدستور" على مخطط حجم استثمارات لجهاز مدينة قنا الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال السنة المالية الجديدة، وتبلغ 564.403 مليون جنيه.

وتتمثل هذه الاستثمارات في حجم مشروعات البنية الأساسية والمشاريع الخدمية، حيث يتم تخصيص 414.052 مليون جنيه لتنفيذ محطات المياه وشبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء وشبكة الطرق وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى تخصيص 149.351 مليون جنيه لتنفيذ مشاريع الزراعة والتجهيزات الإدارية.

قطاع "الإسكان " محور الوحدات السكنية

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 7400 وحدة سكنية تم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تنفيذ 1548 وحدة سكنية بمشروع الإسكان القومي، بالإضافة إلى تنفيذ 5852 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي.

وأضاف التقرير أن عدد الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص بلغ 141 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أنه جارٍ تنفيذ 216 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي وتنفيذ 732 وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين".

محور قطع الأراضي السكنية

وكشف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، عن أن بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الصغيرة نحو 16372 قطعة أرض في مشروع الإسكان الاقتصادي والإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي والإسكان المتميز والإسكان بيت الوطن.

وأضاف التقرير أن تم تخصيص 10558 قطعة أرض لصالح الأفراد، كما تم تسليم 8829 قطعة أرض، بالإضافة إلى طرح 5814 قطعة أرض شاغرة يتم طرحها تباعًا وفقًا لخطة ترفيق تلك المناطق.

مشروعات البنية الأساسية

إجمالي استثمارات بمشروعات قطاع المياه والري بقيمة 1200 مليون جنيه

ويشير التقرير إلى تنفيذ مشاريع في قطاع المياه، حيث تم تنفيذ محطة تنقية المياه بطاقة إنتاجية تبلغ 23.5 ألف متر مكعب يوميًا، والتي تلبي احتياجات المدينة الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ خزان عالٍ بسعة 2000 متر مكعب لخدمة الحيين الأول والثاني.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ شبكات المياه والري على طول 464 كيلومترًا، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الجارية لشبكات المياه والري في المنطقة الصناعية والحرفية.

قطاع الصرف الصحي

إجمالي استثمارات مشروعات الصرف الصحي بقيمة 1400 مليون جنيه

وكشف التقرير عن أنه تم تنفيذ محطة رفع الرئيسية والمحطة رفع الفرعية، حيث تنفيذ شبكات بطول 1800 كيلو متر، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي ومعالجة ثنائية المرحلة الأولي منها بطاقة 15500 متر مكعب لكل يوم

قطاع الكهرباء

828 مليون جنيه إجمالي استثمارات قطاع الكهرباء

كشف التقرير عن تنفيذ محطة محولات بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات، وتغطي مساحة قدرها 150 * 150 متر، بقدرة 40*2 ميجا فولت أمبير قابلة للزيادة بوجود محول ثالث، كما تم تنفيذ شبكات الكهرباء بطول يبلغ 1052 كيلومترًا.

وأفاد التقرير أيضًا بأن الشبكات التي تم تنفيذها تشمل شبكة كهرباء لمركز خدمات المدينة بطول 30 كيلومترًا، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة كهرباء لعدد 36 عمارة في مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة النوادي بطول 11 كيلومترًا.