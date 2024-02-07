"قنا الجديدة": 53.9 مليون تكلفة المسطحات الخضراء بـ3 مشروعات مستدامة

كشف المهندس أيمن رشاد عبد الحميد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمشرف على جهاز غرب قنا، عن الموقف التنفيذ لـ3 مشروعات جار العمل بها بالمدينة، وفقا لخطة الدولة لتنمية مدن خضراء مستدامة، موضحا أنه يجري تنفيذ أعمال المسطحات الخضراء وأعمال التشجير والتي بلغت بقيمة 53.902 مليون جنيه.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، في تصريح لـ"الدستور"، أنه جار تنفيذ أعمال زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالحي السكني، الأول على مساحة 43395 ألف متر مربع، وبلغت نسبة معدلات التنفيذ 65% وقد تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 10.350 مليون جنيه.

وأضاف أنه جار تنفيذ أعمال زراعة وتشجير مسطحات خضراء وما عليها من مزروعات بمشروع 21 عمارة سكينة حيث بلغت نسبة التنفيذ 98 %، موضحا أن سجلت القيمة الإجمالية للمشروع 11.670 مليون جنيه.

وصرح بأن المشروع الثالث الجار التنفيذ زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالحي السكني الثاني، حيث وصلت معدلات التنفيذ نحو 35 %، بينما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 31.882 مليون جنيه، مؤكدا على الشركات المنفذة للمشروع على زيادة معدلات التنفيذ ونسب الإنجازات وجودة المواصفات القياسية.

ونوه رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، بأن المشاريع جار تنفيذها وفقا لخطة الجهاز والاهتمام بالمدن الخضراء والعمل على زيادة الراقعة الزراعية والتي يتم تنفيذها بناء على توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالعمل على تطوير المسطحات الخضراء وفقا لتوجيهات الدولة المصرية ولمواكبة التغيرات المناخية