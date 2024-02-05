رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتفقد أعمال التطوير بالمناطق السكنية والطرق بالمدينة

قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة ميدانية بمختلف المناطق السكنية والمحاور الرئيسية والطرق والكباري بالمدينة، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التنمية والتطوير الجارية بتلك المناطق.

واستهل " النجار" ومرافقوه جولتهم الميدانية، بتفقد سير العمل بمشروع تطوير منطقة جنوب الأحياء، للوقوف على معدلات التنفيذ ومعدل أداء الشركات بالمشروع.

عقب ذلك، تفقد رإيس جهاز أكتوبر ومرافقوه المحاور المركزية بالمدينة مثل المحور المركزي، ومحور الكفراوي ومحور جمال عبد الناصر، ومحور البوليفارد، ومحور 26 يوليو، ثم توجه لمتابعة أعمال تطوير طريق الواحات، كما تابع أعمال تقاطع الطريق الشمالي ( البوليفارد) مع مسار القطار الكهربائي السريع.

وشدد المهندس عادل النجار، على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشاريع بزيادة معدلات الإنجاز، وتكثيف العمالة والالتزام بكل الاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية وسرعة تنفيذ الأعمال في موعدها.

واختتم رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، جولته الميدانية بمتابعة أعمال صيانة المزروعات ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بوصلة دهشور، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة وصيانة المزروعات لتحسين الصورة البصرية، بهدف إظهار المدينة بالمظهر الجمالي والحضاري.

جدير بالذكر أنه شارك في الجولة، المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للتنمية، والمهندس محمد عمرو بن العاص، معاون رئيس الجهاز والمشرف على القطاع الشمالي، والمهندس عمرو الشهاوي، معاون رئيس الجهاز ومسؤول متابعة القطاع الغربى، وخالد مصطفى، مدير إدارة المرافق، وأيمن إبراهيم، مدير إدارة الكهرباء، وماهر سعد مدير إدارتي النظافة والإشغالات.