رئيس "القاهرة الجديدة" يتابع أعمال الطرق والممشى الرياضي ومخطط التجمع السادس

أجرى المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جولة تفقدية على أحياء المدينة، بالمرور على مناطق مختلفة من التجمع الثالث بصحبة مسؤولي القطاعات بالتجمع الثالث، بالإضافة إلى ذلك متابعة تنفيذ المخطط التجمع السادس “مثلث الأمل سابقا”.

استهل الغيطي، جولته الميدانية بالمرور على محور طلعت حرب وشارع الشباب والمحلية الثامنة (القطامية)، وتابع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المحلية الثامنة (أرصفة – طرق – زراعه – تدبيش- ممرات)، مشددًا على ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام الجاد بضرورة إزالة أي مخالفات بالمنطقة قبل عملية التطوير.

وقد أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة داخل محليات ومناطق التجمع الثالث ومتابعة تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحي وبالوعات المطر بنطاق التجمع الثالث، كما تم التنبيه بشكل عام على جميع النواب ومعاوني رئيس الجهاز بضرورة الاهتمام اليومي بأعمال النظافة للمحاور الرئيسية والمحاور الداخلية وإزالة أي إشغالات بالطرق وأمام المولات والمحال ومناطق الخدمات.

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يؤكد على أعمال توسعات طرق التجمع الثالث

وضمن الجولة، تابع الغيطي إنشاء تراك وممشى رياضي والدراجات بمحور الشباب بالتجمع الثالث، ونبه بضرورة التوسع في إنشاء أماكن مخصصة لممارسة المشي وركوب الدرجات بجميع طرق ومحليات الحي.

وفي سياق أخر تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز، معدل التفيذ بطرق بمنطقة التجمع السادس (مثلث الأمل سابقًا) على مساحة 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة.

وتفقد أعمال تنفيذ (طرق جديدة) داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبي للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن منطقة التجمع السادس تعدُ امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة حوالي 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه جارى أعمال قطع وشق الطرق وإعمال المرافق بمنطقة التجمع السادس، حيث تقع المنطقة بموقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطى، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

أيضا، تابع أعمال الطرق بمحور RR الرابط بمحور العبور بالتجمع الثالث وحتى محمد بن زايد بالامتداد الشرقي للمدينة مرورا بالتسعين الجنوبي.

وأنهى رئيس جهاز القاهرة الجديدة جولته بالمرور على أعمال (محور 24) بالامتداد الشرقي الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي للمدينة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة لها تيسيرا على قاطني ورواد المدينة.