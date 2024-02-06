جهاز الشروق: 65 مليون حصيلة بيع 4 قطع أراضى ورش بالمزاد العلنى

قال المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق إنه فى إطار خطة الجهاز لدعم أنشطة الصناعات الصغيرة فقد تم بيع (4) قطع أراضى ورش معلن عنها مسبقًا بالصحف الرسمية بنظام المزاد العلنى بمنطقتى الورش والصناعات الصغيرة.



وأوضح رئيس الجهاز أن المتقدمين بلغ عددهم (29) شحصا قاموا بسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة (200ألف جنية).

تفاصيل بيع 4 ورش لدعم المشروعات الصغيرة بالشروق

وأكد رئيس الجهاز ، أن مساحة القطع تراوحت بين (334م2 إلى 385م2) وبلغ أعلى سعر بيع للمتر المربع (57 ألف ج م ) بإجمالى حصيله بلغت (65 مليون ج م ) وذلك بنشاط مركز خدمة سيارات وبعض الأنشطه الصناعيه الصغيرة.



وقال المهندس "على سعد" أن الأشخاص الذين رسى عليه المزاد سددوا نسبة 25% و1% مصاريف إدارية و0.5 لصالح مجلس الأمناء من القيمه البيعيه الإجماليه لكل قطعه، أما بالنسبه لباقى القيمة البالغه 75% يمكن سدادها بإحدى الطريقتين، الأولى إستكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد، والطريقة الثانية سداد باقى القيمه البيعية على أقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الرسو مُضافًا إليها العائد المعادل لفائدة البنك المركزى وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل + 2% طبقًا لمنشور وزارة المالية على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور مع قيام الراسى عليه المزاد بتحرير شيكات آجله بقيمة الأقساط والفوائد بإسم الجهاز قبل الإستلام.



وأكد المهندس رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق على إستمرار خطة الطرح للأراضى الخدمية والإستثماريه بأنشطتها المختلفه تحقيقًا لرغبات المستثمرين وتوفيرًا لطلبات سكان الشروق.