الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جهاز الشروق: 65 مليون حصيلة بيع 4 قطع أراضى ورش بالمزاد العلنى

صورة من الجلسة المزاد
صورة من الجلسة المزاد

قال المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق إنه فى إطار خطة الجهاز لدعم أنشطة الصناعات الصغيرة فقد تم بيع (4) قطع أراضى ورش معلن عنها مسبقًا بالصحف الرسمية بنظام المزاد العلنى بمنطقتى الورش والصناعات الصغيرة. 
 

وأوضح رئيس الجهاز أن المتقدمين بلغ عددهم (29) شحصا قاموا بسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة (200ألف جنية). 

غلق وتشميع عقار مخالف في جولة لرئيس جهاز مدينة الشروق (صور)

تفاصيل بيع 4 ورش لدعم المشروعات الصغيرة بالشروق 

وأكد رئيس الجهاز ، أن مساحة القطع تراوحت بين (334م2 إلى 385م2) وبلغ أعلى سعر بيع للمتر المربع (57 ألف ج م ) بإجمالى حصيله بلغت (65 مليون ج م ) وذلك بنشاط مركز خدمة سيارات وبعض الأنشطه الصناعيه الصغيرة. 
 

وقال المهندس "على سعد" أن الأشخاص الذين رسى عليه المزاد سددوا نسبة 25% و1% مصاريف إدارية و0.5 لصالح مجلس الأمناء من القيمه البيعيه الإجماليه لكل قطعه، أما بالنسبه لباقى القيمة البالغه 75% يمكن سدادها بإحدى الطريقتين، الأولى إستكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد، والطريقة الثانية سداد باقى القيمه البيعية على أقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الرسو مُضافًا إليها العائد المعادل لفائدة البنك المركزى وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل + 2% طبقًا لمنشور وزارة المالية على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور مع قيام الراسى عليه المزاد بتحرير شيكات آجله بقيمة الأقساط والفوائد بإسم الجهاز قبل الإستلام.  
 

وأكد المهندس رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق على إستمرار خطة الطرح للأراضى الخدمية والإستثماريه بأنشطتها المختلفه تحقيقًا لرغبات المستثمرين وتوفيرًا لطلبات سكان الشروق.

مدينة الشروق 65 مليون جنيه بيع 4 أراضى ورش لدعم الصناعات الصغيره بمدينة الشروق

مواد متعلقة

جهاز الشروق يُجري أول قرعة علنية لتخصيص 169 قطعة عقب تقنينها بمنطقة في الرابية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس