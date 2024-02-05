جهاز الشروق يُجري أول قرعة علنية لتخصيص 169 قطعة عقب تقنينها بمنطقة في الرابية

أجرى جهاز مدينة الشروق القرعة العلنية الأولى الخاصة بتخصيص 169 قطعة أرض عقب توفيق أوضاعها بمنطقة الرابية المضافة إلى المدنية، وذلك في إطار توجهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة الشروق لتحويلها إلى مناطق حضارية فقد أجرى جهاز المدينة القرعة العلنية اليدوية الأولى لتسكين العملاء طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة “الرابية” برئاسة المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن ورئيس الوحدة المركزية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، وحضور المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب حسن الشوربجي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، الدكتور أحمد عماره مدير عام العقود وتسوية المنازعات بالهيئة ومقرر الوحدة المركزية.

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وأوضح المهندس علي سعد رئيس الجهاز "بأن القرعة أجريت اليوم طبقًا للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها حيث شملت على تخصيص 169 قطعة أرض للشريحة مساحة 209م2 بمنطقة "الرابية" عباره عن 132 قطعة بالمجاورة الأولى و73 قطعة بالمجاورة الثانية وذلك بالقطع الأراضي الشاغرة.

كما أضاف رئيس الجهاز بأنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

ولفت رئيس الجهاز إلى الاستمرار في الإعلان تباعًا عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقي أصحاب الطلبات.