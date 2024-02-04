لمنع العشوائية.. رئيس جهاز الشروق يقود حملة لإزالة الإشغالات

أكد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار شن الحملات لمكافحة انتشار الباعة الجائلين.

يأتي ذلك في ضوء حرص الجهاز على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وأوضح رئيس الجهاز أن آخر الحملات الصباحية والمسائية أسفرت عن ضبط 12 مخالفة رُصدت بعددٍ من محاور المدينة.

كما صادرت "الحملة" المضبوطات من أدوات عرض وبضائع، علاوةً على تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بهدف تحقيق النظام العام ومنع الظواهر العشوائية بمدينة الشروق.

من جهة أُخرى، وجّه المهندس علي سعد بتكثيف فرق صيانة المسطحات الخضراء ورعاية المزروعات بأحياء ومناطق المدينة، ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام بالثروة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف أن الفرق انتشرت بحدائق الحي الأول شرق، والمنطقة الأولى عمارات، وقامت بأعمال الرعاية اللازمة من قص النجيلة وتقليم الأشجار وإزالة الغرائب، فضلًا عن ضبط الحديات الخاصة بالمسطحات وتقديم الرعاية اللازمة لأعمال الزراعة.

كما أكد رئيس الجهاز تكثيف برنامج الصيانة الدوري، واستمرار الأعمال في جميع أنحاء مدينة الشروق.