خلال 24 ساعة.. ضبط‏ 16393 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16393) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (455) مخالفة السير بدون تراخيص، (52) دراجة نارية مخالفة، (8888) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (18) مخالفة موقف عشوائي، (536) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(3) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.