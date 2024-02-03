السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلال 24 ساعة.. ضبط‏ 16393 مخالفة مرورية متنوعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16393) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (455) مخالفة السير بدون تراخيص، (52) دراجة نارية مخالفة، (8888) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (18) مخالفة موقف عشوائي، (536) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(3) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.  

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لوائح المرور ضبط المخالفين السير بدون تراخيص مخالفة مرورية متنوعة

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