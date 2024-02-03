السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 13 تاجر مخدرات بـ23 كيلو "بضاعة" فى القاهرة

الآمن المصري
الآمن المصري

تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية")، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزته (10 كيلوجرامات من مخدرالحشيش- فرد خرطوش- طلقتان)، وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الشرابية بحوزته (كيلوجرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة").

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الشروق بحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين")، وضبط (عاطلَين) بدائرة قسم شرطة الشروق بحوزتهما (كيلوجرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية بحوزته (كيلوجرام لمخدر الحشيش– 3,250 كيلوجرام لمخدر الفودو).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزاوية بحوزته (1,200 كيلوجرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة")، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بحوزته (4 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض – ميزان حساس)، وضبط (عاطلَين) بدائرة قسم شرطة المعادى بحوزتهما (كيلوجرام لمخدر الحشيش).

كما نجحت الحملات في ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام بحوزتهما (2 كيلوجرام لمخدر الآيس– فرد خرطوش- طبنجة صوت وعدد من الطلقات)، وضبط (عاطل) بحوزته (12030 قرصًا لعقار "الباركينول" المخدر).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

مديرية امن القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء الشرابية قسم شرطة الشرو قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة دار السلام

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