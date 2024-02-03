ضبط 280 قضية مخدرات وتنفيذ 57352 حكمًا خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 280 قضية مخدرات، و58 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 57352 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وضبطت قضايا مواد مخدرة بإجمالي 312 متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (108،175 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (63،250 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (22،750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15،086 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3،875 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (575 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 290 جرام).

عدد (4749) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (58 قطعة سلاح نارى بحوزة 46 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(3) بنادق آلية.

بندقية رصاص.

(2) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات.

(48) فرد محلى.

(78) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(202) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (57352) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(187) حكم جناية.

(18418) حكم حبس جزئى.

(3411) حكم حبس مستأنف.

(27440) حكم غرامة.

(7896) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابيًا ضما (6) متهمين إرتكبوا حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (11) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (16) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد (214) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (44) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.