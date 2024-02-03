ضبط متهم بغسل 8 ملايين جنيه حصيلة نصب على المواطنين بالشرقية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (8) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.