السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 6 عناصر إجرامية كونوا 3 عصابات فى القاهرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عاطلًا مقيمًا بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، وأقر بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

كما تم ضبط (خادمة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزتها (جهازا حاسب آلي محمول "لاب توب" مجهولا المصدر) حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلي بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمواجهتها اعترفت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" مستغلة عملها كخادمة، وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامي.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 4 أشخاص (يحملون جنسية أجنبية- مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من آخر "يحمل جنسية أجنبية" حال سيره بالطريق العام. 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عقب افتعال مشاجرة مع المجني عليه، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف لدى عميلهم (سيئ النية "يحمل ذات الجنسية الأجنبية" - مقيم بذات الدائرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية امن القاهرة قسم شرطة حلوان السرقة من داخل المساكن أسلوب التسلق مدينة نصر أول جنسية اجنبية

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