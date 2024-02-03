السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بغسل 5 ملايين جنيه مديونية لشركة حكومية

ضبط متهم
ضبط متهم

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها (5 مليون جنيه) الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات).

وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بـ (5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال صاحب محل ملابس محافظة القاهرة مديونية تأسيس الشركات شراء العقارات السكنية مليون جنيه

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