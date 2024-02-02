عاجل| القبضة الحديدية.. «عصابات العملة» تتساقط فى يد «الأمن العام» و«الأموال العامة»

على مدار ٧ أيام متواصلة، واجهت الأجهزة الأمنية والرقابية النشاط المشبوه لعصابات الاتجار بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار واليورو، التى أقدمت عناصرها على المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لما يمثله ذلك من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.

وكشفت التحريات التى أجرتها مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة عن نشاطات متعددة لعصابات العملات الأجنبية، بين الاتجار وغسل الأموال المتحصل عليها، لتنجح فى ضبط عدة قضايا بملايين الدولارات، قبل ترويجها فى السوق السوداء.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط ٣١ قضية خلال ٢٤ ساعة فقط، وذلك بقيمة مالية ١٥ مليون جنيه مصرى، و٣٨٩ ألف دولار أمريكى، و٥٥ ألف يورو، و١٥٠٠ جنيه إسترلينى، و٨٣٠٠ ريال سعودى.

ونجحت مديرية أمن القاهرة فى الكشف عن نشاط تشكيل عصابى يقدم على الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة. وألقت مأمورية مسلحة القبض على المتهمين، وكانت بحوزتهم ٥ سبائك ذهبية بلغ وزنها نصف كجم، إلى جانب قرابة ١٥٧ ألف دولار أمريكى، و٢٠ ألف يورو، و١٣٠٠ دينار كويتى، و٧ آلاف ريال سعودى، ومليون جنيه مصرى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم ضبطهما وبحوزتهما مليون و٨٨ ألفًا و١٤٢ دولارًا أمريكيًا، و٣٧ ألفًا و٨٧٠ ألف يورو، و١٥٥٠ جنيهًا إسترلينيًا، و٧ ملايين و٧٥١ ألف جنيه مصرى، وذلك حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما، تم ضبطه وبحوزته ٤ ملايين و٢٣٠ ألفًا و٧٥٠ جنيهًا مصريًا.

كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن ضبط ٢٨ قضية تضم ٣٨ متهمًا، كان بحوزتهم ١٧٩ ألفًا و٣٥٤ دولارًا أمريكيًا، و١٠ آلاف و٩٧١ يورو، و٤٥ ألفًا و٣٣٦ ريالًا سعوديًا، و٦٢٠ جنيهًا إسترلينيًا، و١٤٦ دينارًا كويتيًا، و٢٤٣٨ دينارًا ليبيًا، و٢٨٥ درهمًا إماراتيًا، و١٥٠ روبل روسيًا، و١٠٠٠ ون كورى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ٣ أشخاص لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية مزاولة عاطل، مقيم فى دائرة قسم شرطة الأميرية، نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليه، وبحوزته مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، وبمواجهته اعترف بمزاولته هذا النشاط بالاشتراك مع سائقين مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى.

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة عن شركات وسيارات اشتراها صاحب شركة ملابس لإخفاء مصدر أمواله المتحصل عليها من الاتجار فى النقد الأجنبى. وأخفى المتهم جرائمه عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات بـ١٠ ملايين جنيه تقريبًا.

جريمة مماثلة كشفت عنها وزارة الداخلية فى محافظتى البحيرة والغربية، من خلال حصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات بـ٦ ملايين جنيه تقريبًا.