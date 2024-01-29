الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 5 محاضر إشغالات ورصد حالة بناء مخالفة بالشروق

رئيس جهاز الشروق
رئيس جهاز الشروق

قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين استهدفت المرور على المحاور الرئيسية لرصد الحالة العامة وإزالة أوجه العشوائية. 

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أسفرت تلك الحملة التي شارك فيها المهندس محمد شديد، رئيس قطاع نظافة غرب، وعطية السيد، مدير أمن الجهاز، على تحرير5 محاضر إشغالات تعدى على الطريق العام  مع مصادرة أدوات العرض لبعض الباعه الجائلين من تروسيكلات واستاندات البضائع وإخلاء الطريق أمام حركة السيارات والمشاة، مؤكدًا استمرار الحملات يوميًا حرصًا على الواجهه الحضارية لمدينة الشروق.

المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق رفع الإشغالات والباعة الجائلين المهندس محمد شديد مخالفة بنائية

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