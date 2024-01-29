تحرير 5 محاضر إشغالات ورصد حالة بناء مخالفة بالشروق

قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين استهدفت المرور على المحاور الرئيسية لرصد الحالة العامة وإزالة أوجه العشوائية.

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أسفرت تلك الحملة التي شارك فيها المهندس محمد شديد، رئيس قطاع نظافة غرب، وعطية السيد، مدير أمن الجهاز، على تحرير5 محاضر إشغالات تعدى على الطريق العام مع مصادرة أدوات العرض لبعض الباعه الجائلين من تروسيكلات واستاندات البضائع وإخلاء الطريق أمام حركة السيارات والمشاة، مؤكدًا استمرار الحملات يوميًا حرصًا على الواجهه الحضارية لمدينة الشروق.