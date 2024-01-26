الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرح قطع أراضى وورش للبيع بالمزاد العلنى بمدينة الشروق

قطعة أرض
قطعة أرض

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح 5 قطع أراضى ورش صغيرة بمساحات تتراوح بين (334م2: 358م2)، بالمدينة للبيع بالمزاد العني.

طرح قطع أراضى وورش للبيع بمدينة الشروق 

وأوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 6 /2 /2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة لقطع الأراضي فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وكان المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، قد تفقد أعمال تأمين ونقل المرافق المتعارضة مع مدخل الطريق الجديد والواقع بالمحور الغربى للمدينة، والجاري تنفيذه للربط بالطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائرى القديم ومحور "جوزيف تيتو"، ومنها إلى مناطق وأحياء محافظة القاهرة.

وتابع رئيس جهاز مدينة الشروق، أعمال الكشف على خطى مياه الصرف المعالجة قطر 500 مم، و900مم، بهدف تأمينهما، وكذلك نقل أعمدة الإنارة المتعارضة بموقع المدخل الجديد للمدينة. 

أراضي ورش جهاز مدينة الشروق بيع أراضي مزاد علني

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