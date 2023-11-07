غلق وتشميع عقار مخالف في جولة لرئيس جهاز مدينة الشروق (صور)

استكمل المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق برفقة مسؤولى الجهاز جولاته التفقديه لمتابعة الحالة العامة، وذلك بمناطق (إسكان الشباب الـ100م، 70م جنوبى / القومى 900 وحدة/ منطقة النوادى "اجتماعى محور أراضى") طبقًا للجدول الدورى لمرور لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة، متفقدًا المحاور والطرق وكذا الحدائق والتعامل مع المخالفات.

وتابع رئيس الجهاز بالجولة الأعمال الجارية لرعاية الزراعة والنظافة، مؤكدًا على تأمين أبواب أعمدة الإنارة وأغطية الصرف الصحى وتطهير بلاعات الأمطار، ووجه بتكثيف أعمال النظافه والرعايه للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها.

كما جاء على هامش الجولة رصد أحد العقارات بمنطقة النوادى قام صاحبها بتغيير نشاط البدروم إلى نشاط مخزن فاكهة بالمخالفة لشروط التخصيص وتم التعامل مع المخالفة بالتحفظ على البضائع واتخاذ الإجراءات القانونيه لغلق وتشميع العقار.

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وأكد على الاستمرار المرور يوميًا بجميع أنحاء المدينة والعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.