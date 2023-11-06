حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والعشوائيات في الشروق (صور)

أكد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق استمرار حملات رفع الإشغالات من الأسواق التجارية بهدف مواجهة العشوائية، مضيفًا أن آخر الحملات التى إستهدفت السوق التجارى بمنطقة إسكان المستقبل أسفرت على تحرير (8) مخالفات تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحلات على ممرات المشاه وأُخرى على الحدائق وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز.

كما قامت الحملة بإعدام (18) شيشة والمصادره من الحمله وذلك لعدم الإلتزام بشروط التداول طبقًا لقانون المحال العامة.

وأشار رئيس الجهاز إلى عدم التهاون مع العشوائيه وتوجيه الحملات يوميًا حفاظًا على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق.