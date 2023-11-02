الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز الشروق ينفذ قرار إزالة لدور مخالف بالمنطقة الرابعة

علي سعد
علي سعد

قاد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، لجنة إزالة البناء المخالف بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير. وقال إن اللجنة تمكنت من تنفيذ قرار إزالة تمثل في قيام صاحبها بزيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفه لتراخيص البناء. 

وأضاف أن اللجنة أزالت السقف الخرساني المنفذ خارج النسبة المصرح بها بأحد العقارات بالمنطقة الرابعة عمارات وذلك على نفقة صاحب المخالفة.

كما أهاب رئيس الجهاز مدينة الشروق بأصحاب قطع الأراضي الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

الشروق قرار إزالة م خالف المنطقة الرابعة

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