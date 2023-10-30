رئيس جهاز الشروق يقود حملة إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بالحي الثالث (صور)

قاد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، مساء اليوم الإثنين، حملة إزالة فورية لأعمال بناء مخالف فى المهد، والتي تمثلت في شروع صاحبها في زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

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وقال رئيس الجهاز إن اللجنة أزالت الحوائط المنفذة خارج النسبة المصرح بها والشدة الخشبية المعدة لاستكمال المخالفة بإحدى قطع الأراضي بالحي الثالث شرق، وكذلك إيقاف التعامل على العقار مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة.

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضي الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار في البناء طبقا للتراخيص حفاظا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وأكد عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.