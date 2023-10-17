الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رئيس جهاز الشروق يلتقى حائزى قطع الأراضى بمنطقة الرابية

المهندس علي سعد
المهندس علي سعد

عقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعًا مع مجموعة من حائزى قطع الأراضي بمنطقة الرابية، المضافة للمدينة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الجهاز.

ورحب رئيس الجهاز بالحضور واطلاعهم على آخر المستجدات فى ملف التقنين بصفة عامة، الذى جاء أبرز ما فيه من الجانب الإدارى وهو قرب الإعلان عن الأسماء التى سيجرى بينهم قرعة التسكين على الطبيعة، وذلك فى ضوء المخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة، والذى تبعه مجموعة من التغيرات على أرض الواقع تستدعى إعادة التسكين طبقًا للمخطط، مضيفًا أن الأسماء لن تقل عن 350 اسما داعيًا أصحاب الطلبات التى أعلن عنها لإجازة التعامل إلى استغلال هذه الفرصة، واستكمال الإجراءات المطلوبة منهم تفاديًا لأى تغيرات قد تطرأ على المقابلات المادية المطلوبة.


وأشار المهندس "على سعد" إلى قرب كل من استئناف أعمال تمهيد الطرق بمداخل المنطقة والبدء فى تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى، كما أعرب الحضور عن تقديرهم لجهود الجهاز وثقتهم فى إنهاء التقنين وخروجه قريبًا إلى النور واستفسروا أيضًا عن العديد من التساؤلات الخاصة بهم، والذي بدوره قام رئيس الجهاز بالرد عليها، مطمئنة فى الختام على الأخذ دائمًا فى الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ أي قرارات خاصة بتقنين مساحات قطع الأراضي الصغيرة بالمناطق المضافة للمدينة.

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