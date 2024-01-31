رئيس جهاز ملوي الجديدة يكشف نسب إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها

أعلن وليد عبدالرحمن حجاجي، رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة - إحدى مدن الجيل الرابع - والمشرف على جهاز مدينة الفشن الجديدة، عن مخطط المشروعات القومية ونسب إنجار المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

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مشروعات البنية التحتية والمرافق

وقال حجاجي، لـ"الدستور"، إنه جارٍ تنفيذ شبكات المرافق من محطات المياه وشبكات الصرف الصحي وشبكات الري وأعمال الطرق قطع أراضي بالمجاور 1،2 وأعمال الفرمة بالطرق الرئيسية للمنطقة الشرقية من المرحلة الأولى على مساحة 480 فدانًا، بينما بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 37%.

وأوضح رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال شبكات المرافق والبنية التحتية من محطات المياه والصرف الصحي وري والطرق لموقع عمارات المرحلة العاجلة، بالإضافة إلى فرمة الطرق الرئيسية للمنطقة الغربية من المرحلة الأولى التي تقع على مساحة 400 فدان وتبلغ نسبة إنجاز تنفيذ المشروع نحو 55%.

وأشار إلى أن المشروعات القومية الجار تنفيذها بالمرحلة العاجلة بالمدينة تتضمن تنفيذ محطة تغذية العاجلة بالكهرباء والإنارة للمرحلة العاجلة بالمدينة ومنطقة مشروع عمارات جنة.

واستكمل خطة المشروعات المرحلة العاجلة بالمدينة، أنه جارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي نموذج 42 فصلًا، بالإضافة إلى تنفيذ حضانة وسوق تجاري نموذج 8 محلات تجارية بنسبة انجاز 85%، كما جارٍ تنفيذ وحدة صحية بمركز الخدمات المرحلة الأولى بنسبة تنفيذ 55%.

وتابع أنه تم إسناد أعمال الزراعة وحرم وصلة الطريق الصحراوي الغربي وجارٍ تنفيذ المشروع بها، بالإضافة إلى ذلك جارٍ طرح محطة آبار للتغذية العاجلة المدينة.

مشروعات الإسكان بملوي الجديدة

واستطرد أنه جار تنفيذ 7 عمارات سكينة بواقع 168 وحدة سكينة نموذج 75 مترًا بمشروع الإسكان الاجتماعي، كما يتم نموذج 6 عمارات سكينة بواقع 144 وحدة سكينة نموذج 90 مترًا مربعًا.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 24 عمارة سكينة بواقع 768 وحدة سكينة بمشروع جنة للإسكان الفاخر، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 90%، لافتًا إلى أنه تم تسليم الابتدائي لعدد 8 عمارات بواقع 256 وحدة سكينة بمشروع جنة للإسكان الفاخر.

قطاع التخطيط والمشروعات

وأفاد أنه تم تخصيص قطعتيين بنشاط بنزينة، كما تم تخصيص قطعة أرض بنشاط طبي، كما تم تخصيص 3 قطع أراضي بنشاط مول تجاري، كما جار تسليم 128 قطع أرض إسكان متميز.

وأردف أنه جارٍ إسناد تنسيق الموقع لتنفيذ 32 عمارة سكينة بمشروع جنة للإسكان الفاخر، كما جارٍ طرح نقطة شرطة وإسعاف وملعب خماسي وتنفيذ محطة آبار لتغذية المرحلة العاجلة، فضلًا عن طرح أعمال المرافق لمشروع سكن لكل المصرييين ومنطقة الخدمات.