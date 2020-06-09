«جهاز ملوي»: 30% نسبة إنجاز مشروع جنة بالمدينة

أعلن محمد الدكروي، رئيس جهاز ملوي الجديدة، استكمال تنفيذ الأعمال المختلفة في المرحلة الأولى بالمدينة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالمشروعات السكنية بالمرحلة العاجلة بملوي الجديدة.وقال الدكروي، لـ«الدستور»، إنه تم البدء في صب أعمال الخرسانة لسقف الدور الرابع علوي بعمارات مشروع جنة للإسكان الفاخر والجاري تنفيذه بالمدينة بـ34 عمارة (أرضي + 7 أدوار متكررة)، بإجمالي 1088 وحدة سكنية، وبعد أن تم الانتهاء من الخرسانة المسلحة لبعض أسقف الدور الثالث علوي، إضافة إلى أعمدة الدور الرابع علوي بإجمالي (60 سقف وجنطة) أعمدة تم الانتهاء منها.وأوضح رئيس الجهاز أن إجمالي كمية خرسانة مشروع جنة للإسكان الفاخر بلغت نحو 28000 متر مكعب، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 30%، وسجلت استثمارات 130 مليون جنيه في قطاعي الإسكان والطرق بالمرحلة العاجلة بالمدينة.ونبّه رئيس الجهاز على الشركات بزيادة معدلات التنفيذ، وسرعة البدء في أعمال المباني والتشطيبات؛ حتي يتم الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد طبقًا للبرامج الزمنية مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا.