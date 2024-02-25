الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

566 مخالفة عدم ارتداء الخوذة لقائدي الدراجات النارية

الخوذة
الخوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها، اليوم السبت، من ضبط 566 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

مخالفات عدم ارتداء الخوذة

وتمكنت أجهزة الأمن في ضبط 566 مخالفات لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

الأجهزة الأمنية حملات موسعة مخالفة لقائدي الدراجات النارية القاهرة والمحافظات الخوذة

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