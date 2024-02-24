المتهمون بغسل 63 مليون جنيه: اشترينا بالفلوس مراكب وشقق

كشف عدد من المتهمين بغسل أموال قيمتها 63 مليون جنيه، أمام جهات التحقيق في الإسكندرية، أن تلك الأموال تم التحصل عليها نتيجة عمليات نصب، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهمون، إنهما عقب التحصل على تلك الأموال سعيا إلى إصباغها الصبغة الشرعية، نظرا لكونها نتيجة أعمال مشبوهة، فقاما بتأسيس عدة شركات واشتريا عدد من الوحدات السكنية ومراكب الصيد، لإبعاد الشبهات عن تلك الأموال وكأنها نتاج كيانات مشروعة.

كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلين – مقيمان بالأسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال قيمتها 63 مليون جنيه.