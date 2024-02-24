السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اعترافات المتسبب بقفز فتاة من سيارته خوفا من التحرش بالشروق

فتاة
فتاة

كشف المتهم بالتسب في قفز فتاة من سيارته حسب ما جاء بأقوالها أنها خافت من تحرشه بها، أنه قام بغلق نوافذ سيارته أثناء سيره على طريق السويس الصحراوي بمدينة الشروق، لرش العطور داخل السيارة المذكورة.

أضاف أنه فوجئ بالفتاة تقفز من السيارة، وعلل عند توقفه عقب قفزها، خوفا من تعرضه للإيذاء أو الضرب على يد الأهالي عقب إصابة الفتاة نتيجة قفزها من السيارة فجأة.

أضاف المتهم أنه قد وصل إلى الفتاة المذكورة، بعد أن طلبت توصيلها عبر أحد التطبيقات الذكية، وأنه لم يكن يريد التحرش بها أو معاكستها بحسب ما جاء بأقوالها.

في ذات السياق استعلمت جهات التحقيق عن حالة الفتاة وتبين استقرار حالتها وإمكانية استجوابها والسماع إلى أقوالها، وأضافت أنها قفزت من السيارة خوفا من تحرش السائق بها.

كان قد اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة قد ورد له إخطار من اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد برصد ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة في نطاق مدينة الشروق.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد قدري الغرباوي مفتش مباحث بدر والشروق، تبين من التحريات أنه قد ورد بلاغ إلى المقدم أحمد عويس رئيس مباحث قسم شرطة الشروق من أحد المستشفيات باستقبال (السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) مصابة بجروح بالرأس وإضطراب بدرجة الوعى"لا يمكن استجوابها". 

على الفور انتقل الرائد محمد عاشور والرائد خالد صلاح معاوني المباحث لمكان الحادث، وبسؤال أحد شهود العيان أفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم أفاد بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى "كانت تستقلها" أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها.. وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

 تم تحديد السائق وعلى الفور تمكنت قوة أمنية مكونة من الرائد عمرو أشرف معاون مباحث الشروق، وأفرد البحث الجنائي بالقسم، من ضبط السائق المذكور (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.

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