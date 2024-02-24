ضبط سائق ميكروباص عرض حياة المواطنين للخطر فى المقطم

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالقيادة برعونة وتعطيل حركة المرور بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالقيادة برعونة خلال سيره بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة المقطم وتعطيله حركة المرور.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.