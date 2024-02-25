الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سحب 1370 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ملصق الكتروني
ملصق الكتروني

تمكنت  الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها خلال آخر 24 ساعة من سحب 1370 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.

الأجهزة الأمنية حملات موسعة الملصق الالكتروني الانضباط الحركة المرورية

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