ضبط 13 متهما بالإتجار في المخدرات في 7 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن أسوان والإسكندرية والأقصر والبحرالأحمر والمنيا والبحيرة والشرقية، جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وفي أسوان، تم ضبط عنصرين إجراميين «لهما معلومات جنائية»، وبحوزتهما 15 كيلو جرام لمخدر البانجو و2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين وبندقية آلية و2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية و2 سيارة ربع نقل.

بالإسكندرية، تم ضبط عاطل وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين و3 كيلو جرام لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وفي الأقصر، تم ضبط عنصرين إجراميين «لهما معلومات جنائية» وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الشابو وبندقية آلية وعدد من الطلقات ودراجة نارية.

وبالبحر الأحمر، تم ضبط عنصرين إجراميين «لهما معلومات جنائية»وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة «الحشيش- الهيروين- الشابو»، ميزان.

وضبط عنصر إجرامى «له معلومات جنائية»، وبحوزته كمية لمخدر الشابو وبندقية آلية وعدد من الطلقات وميزان حساس، بالمنيا.

بالبحيرة، تم ضبط عنصر إجرامى «له معلومات جنائية»وبحوزته 1،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش و2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وفي الشرقية، تم ضبط 3 عناصر إجرامية «لهم معلومات جنائية» وبحوزتهم 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية من المواد المخدرة «الحشيش، الهيروين، الشابو» وعدد من الأقراص المخدرة- طبنجة- فرد محلى وعدد من الطلقات ودراجة نارية وسلاح أبيض نهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،8 مليون جنيه تقريبا،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.