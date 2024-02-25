الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأكاديمية العربية تستقبل الأميرة دانا فراس نائب رئيس المجلس الدولي للمعالم التراثية الأيكوموس

رئيس الأكاديمية العربية
رئيس الأكاديمية العربية يستقبل الأميرة دانا فراس

 

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،الأميرة دانا فراس نائب رئيس المجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية الأيكوموس ورئيس المجموعة العربية، بمقر الأكاديمية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية وكان في إستقبالها الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية حيث رحب بها،وقدم عرضاً موجزاً عرّف من خلاله الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الأكاديمية من خلال مقرها وفروعها المختلفة وكلياتها في شتى المجالات واتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبريات الجامعات فى العالم ، بالإضافة إلى الإعتمادات الدولية والمحلية لجميع البرامج التعليمية.

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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

الأميرة دانا بجولة تفقدية لمنشآت الأكاديمية حيث زارت مركز القبة السماوية

وقامت الأميرة دانا بجولة تفقدية لمنشآت الأكاديمية حيث زارت مركز القبة السماوية ومعهد السلامة البحرية ومجمع المحاكيات وكلية الصيدلة ومعاملها وكلية الهندسة ومعالمها، ورافق الأميرة خلال  جولتها التفقدية الدكتور ياسر جلال عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا والدكتور أميرة سنبل عميد كلية الصيدلة والدكتورة عبير مراد مدير إدارة الإتصال المؤسسى

وفى ختام زيارتها للأكاديمية ،قام الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية بإهداء درع الأكاديمية للأميرة دانا فراس،

وتتولى الأميرة دانا منصب رئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا وتعمل مع الديوان الملكي الهاشمي والوزارات الحكومة الأردنية لإنجاز المبادرات ضمن نطاق نشاطاتها،وقد نالت الأميرة دانا فراس لقب سفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للنوايا الحسنة في يونيو 2017 من قبل المديرة العامة لليونيسكو ارينا بوكوفا، كما منحت شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كوفنتري البريطانية. وجائزة شخصية التراث العربي لعام 2018

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رئيس الأكاديمية العربية يلتقى نائب الرئيس التنفيذى لشركة النفط الكويتية لبحث التعاون المشترك

رئيس الأكاديمية العربية  يستقبل قنصل المملكة المتحدة  لتعزيز التعاون المشترك

جدير بالذكر ان الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إستقبل السفير  Chris hawrd القنصل الفخرى للمملكة المتحدة  بالأسكندرية والسيدة عزة عبد الناصر وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبى قير الأسكندرية.

 

ورحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية  بسعادة القنصل الفخرى البريطاني معرباً عن سعادته لهذه الزيارة، وخلال اللقاء تبادل رئيس الأكاديمية المباحثات الودية مع  القنصل البريطانى  ، مستعرضاً كافة الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الأكاديمية وكبريات الجامعات العالمية .

كما قدم رئيس الأكاديمية العربية عرضاً موجزاً عرّف من خلاله القنصل البريطاني  بالأكاديمية وإتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبريات الجامعات فى العالم ، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابى .

وفى نهاية الزيارة قام القنصل الفخرى البريطانى بجولة تفقدية بمنشآت الأكاديمية بمجمع المحاكيات المتكامل ومركز القبة السماوية وكلية الصيدلة ،رافقه الدكتور عمرو الحلو عميد مركز الإتفاقيات والعلاقات الدولية  والدكتورة عبير مراد مدير إدارة الإتصال المؤسسى.

رئيس الأكاديمية العربية يستقبل الأميرة دانا فراس
رئيس الأكاديمية العربية يستقبل الأميرة دانا فراس
رئيس الأكاديمية العربية يستقبل الأميرة دانا فراس
رئيس الأكاديمية العربية يستقبل الأميرة دانا فراس
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية لقنصل الفخرى للمملكة المتحدة بالأسكندرية

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