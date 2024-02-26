الإثنين 26 فبراير 2024
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مصر

ننشر مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 (إنفوجراف)

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024

وجاءت المواصفات كالتالي: 

-امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي

 

-تناسب عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة والدرجات المخصصة لها 

 

-مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل

 

-تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة

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-توزيع الدرجات المخصصة لإجابة لأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط

 

-وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة

 

-الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة ولها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة

 

-ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية

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وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عقد لااجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية، والدكتور معتز محمد رئيس قسم تطوير اﻻمتحانات بالمركز القومي للامتحانات.

وشدد رضا حجازي، على أعضاء مركز تطوير الامتحانات بالمركز القومي للامتحانات ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن الاجابات المحتملة كافة.

كما أكد أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

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