الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن فتح باب التقدم لتغيير المسمي الوظيفي.. اليوم

الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية

فتحت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، اليوم، باب التقدم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفي على منصة المعلم للتدريب عن بعد للمرشحين لعام 2023، وذلك من اليوم الأحد 25 فبراير وحتى بعد غد الثلاثاء  27 فبراير.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه في ضوء موافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إتاحة البرامج الألكترونية للمعلمين الأخصائيين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفى لعام 2023 في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري رقم (41) لسنة 2020.

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن مد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي على منصة المعلم للتدريب عن بعد للمرشحين لعام 2023 لـ16 برنامجًا تدریبيًا معتمدًا، و14 برنامجًا تدريبيًا في التخصص للتعليم الفني وبرنامج تدريبي للمعلم وآخر للأخصائي، وفي ضوء موافقة الدكتورة زينب خليفة، مدير الأكاديمية، وتم مد فترة التقدم من يوم الاحد 25/2/2024 إلى الثلاثاء 27/2/2024.

خطوات التسجيل في حركة ترقيات المعلمين 2024 ومراحل الترقي

 تعليمات للتقدم لتغيير المسمى الوظيفي

كما وجَّهت أكاديمية المعلم، تعليمات مهمة للتقدم لتغيير المسمى الوظيفي، على أن يقوم المعلم بالتالي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني www.pat.edu.eg، والاطلاع على الإعلان والشروط جيدًا.

2- حجز الحقيبة الرقمية والتي تم برمجتها لتوافق تخصص المستهدف.

3-التأكد من كتابة رقم المحمول والبريد الإلكتروني بدقة، حيث يتم إرسال رسالة تأكيد من نظام الدفع الإلكتروني (فوری بای).

4- الاطلاع على المادة المعرفية للحقيبة التدريبية جيدًا قبل حجز ميعاد الاختبار.

5- حجز مكان وميعاد الاختبار بالفرع التابع له المستهدف طبقًا للمواعيد المتاحة على المنصة في الميعاد الذي يتم حجزه بمعرفته.

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ترقيات المعلمين 2024.. الخطوات والمستندات المطلوبة للتسجيل عبر الأكاديمية المهنية

6- على المستهدف إحضار الأوراق التالية وتسليمها إلى الفرع التابع له: صحيفة أحوال الكترونية حديثة معتمدة- صورة بطاقة الرقم القومى سارية - طابع الشهيد - صورة إيصال سداد (فوری بای).

7- التزام المستهدف بجميع قواعد الاختبار الالكتروني بالفرع التابع له وتنفيذ توجيهات المسؤول عن قاعة الاختبار.

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