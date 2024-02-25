"مدير تعليم الجيزة" فى جولة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة 6 أكتوبر

تابع أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ومدير مديرية التربية والتعليم، سير العملية التعليمية، بمدرستى الشهيد محمود أبوالمجد الابتدائية، ومدرسة خدمات الحى الثامن الثانوية للبنات التابعتين لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وكان فى استقباله فاتن مدكور، مدير عام الإدارة، وأحمد شفيق، وكيل الإدارة.

وقام وكيل أول الوزارة بالمرور على الفصول الدراسية لتفقد سير العملية التعليمية واطمأن على استلام جميع الطلاب للكتب الدراسية ثم قام بمناقشة الطلاب فى بعض النواحى التعليمية واختبار قدراتهم على الكتابة وكذلك معرفة الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، بالنسبة للمرحلة الابتدائية.

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فقد اطمأن سلومة على استلام جميع الطالبات التابلت وشدد على عدم الغياب وحثهم على ضرورة الاهتمام بالتواجد والحضور للمدرسة.

كما تناقش مدير مديرية التربية والتعليم معهم فى أهمية التوعية بما تقوم به الدولة من مشروعات، وعلى سبيل المثال مناقشتهم عن مشروع تطوير رأس الحكمة الذى من خلاله ستحقق مصر توفيرا السيولة الدولارية وتوحيد سعر الصرف وتخفيض الدين الخارجى. و1.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. والحصول على 35% من الأرباح السنوية للمشروع.

وهدف سلومة من المناقشات مع الطلاب لتعزيز الولاء والانتماء للوطن وعدم الانجراف وراء الشائعات المغرضة التى تهدف إلى هدم جسور الثقة بين الشعب وقيادته السياسية.

وحث مدير المديرية على ضرورة الاهتمام بتحصيل العلم والسعى دوما نحو الأفضل لتحقيق آمالهم وآمال آبائهم وخدمة وطنهم الغالى مصر، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض الآليات التنظيمية، والإجراءات المتبعة في إطار الحرص على تطبيق السياسات التعليمية بشكل فعال وتعزيز العملية التعليمية وضمان حسن سير العام الدراسي.

وفي مستهل اللقاء، وجه الوزير الشكر للمحافظ والقيادات التعليمية بالمحافظة على الجهود الملموسة والمستمرة فى ضبط وتطوير العملية التعليمية في المحافظة، الذي يسهم في توفير بيئة تعليمية جيدة وتحسين جودة التعليم في المحافظة.