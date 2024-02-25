متحدث التعليم يعلن "جاهزية" جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 (فيديو)

أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، انتهاء اللجنة المختصة من وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للعام الدراسي 2023 /2024، مؤكدًا أنه تم الإعلان عنه مبكرا لتهدئة أولياء الأمور والطلاب وتجنب أي تكهنات أو شائعات.

وأضاف زلطة، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، الذي يبث على قناة سي بي سي، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر تعليماته للجنة بأن يكون الجدول مرنا ومتوازنا ويحترم الفوارق الزمنية بين المواد المختلفة في جميع الشعب، لكي يتمكن الطلاب من المراجعة بشكل جيد.

وتابع زلطة أن الجدول يشمل امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع في 10 يونيو المقبل، وذلك لإعطاء الطلاب فرصة أكبر للمراجعة قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية.