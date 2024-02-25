عاجل| تنبيه هام من وزير التعليم بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة

طالب د. رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعضاء مركز تطوير الامتحانات بالمركز القومي للامتحانات بضرورة أن تناسب أسئلة امتحان كل مادة في الثانوية العامة الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وثمن وزير التعليم دور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في نجاح المنظومة التعليمية باعتباره مركزًا متخصصًا في القياس والتقويم، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية.

وفي إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، عقد د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي وذلك بمقر المركز بالمقطم.

جاء ذلك بحضور د. أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية، والدكتور معتز محمد رئيس قسم تطوير اﻻمتحانات بالمركز القومي للامتحانات.