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مصر

رسميًا.. وزير التعليم يعلن مواعيد امتحانات الثانوية 2024

رضا حجازي
رضا حجازي

عقد د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مساء اليوم، مع اللجنة المسؤولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

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ووجّه وزير التعليم اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة؛ حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

كما وجه الوزير بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ /٦ /٢٠٢٤، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

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أوضح وزير التعليم أنه سيعقد اجتماعًا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبيل الإعلان عنه، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات قريبا للطلاب.

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