"تعليم نجع حمادي" تناقش استعدادات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

عقد الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأحد، بمكتبه، اجتماعًا موسعًا، استهدف مديري المدارس الثانوية العامة، ومدير التعليم الثانوي، ورؤساء أقسام العلاقات العامة والإعلام، والأمن، والتطوير التكنولوجي، والإحصاء، وذلك لمناقشة الاستعدادات لانطلاق القوافل التعليمية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصف الثالث الثانوي، بواسطة مستشاري المواد الدراسية، وكذا الوقوف على ما تم إنجازه بمجموعات الدعم المدرسي بمدارس الإدارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضح وزيري، أن القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بمدارس نجع حمادي، تنفذها وزارة التربية والتعليم، بواسطة مستشاري المواد الدراسية، لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تحديد أيام 28، 29 من فبراير و1 مارس 2024، لانطلاق هذه القوافل بنجع حمادي.

وأضاف عبد القهار أحمد، مدير التعليم الثانوي بنجع حمادي، أنه تم تحديد ثلاث قاعات لانعقاد تلك القوافل التعليمية، وهي مسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، ومسرح مدرسة نجع حمادي الصناعية، وقاعة لازورد، وذلك وفق جدول مواعيد من المنتظر إعلانه مساء اليوم، مؤكدا علي أن تنفيذ تلك القوافل التعليمية يسير بالتوازي مع مجموعات الدعم المدرسي التي يجري تنفيذها بالمدارس.

وكان قد شهد صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، والدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد فراج رئيس قسم الأمن، تقييم مسابقة التفوق الكشفي للمديريات التعليمية للعام 2023/2024، والمقامة علي أرض مدرسة الزهراء الخاصة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.