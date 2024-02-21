الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

رسوب أكثر من نصف طلاب الدفعة الأولى بـ"طب جنوب الوادى"

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

كشفت مصادر مطلعة داخل جامعة جنوب الوادي بقنا، عن حقيقة رسوب أكثر من 50 في المائة من طلاب الدفعة الأولى في كلية الطب، وذلك عقب تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نسبة النجاح للفرقة الأولى لكلية الطب، والتي كانت لا تتخطى الـ25 %، معلقين أنها ليست المرة الأولى وكان العام الماضي شاهدًا على كارثة الغش الجماعي في الثانوية العامة.

المصادر المطلعة داخل جامعة جنوب الوادي بقنا، أكدت رسوب عدد كبير من الطلاب داخل الجامعة بكلية الطب، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقالت المصادر، إن ما تم تداوله خاطئ، ونسبة الرسوب 56% من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب في الفصل الدراسي الأول، ونسبة النجاح 43.99% وهذه النتيجة أعلى من العام الماضي.

وأضاف المصادر، أن عدد الطلاب الناجحين 260 طالبا من 591 أي نسبة النجاح 43.99% والرسوب 56.1% من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة جنوب الوادي، وجار مراجعة النتيجة أيضًا مرة أخرى حاليًا، موضحًا أن الفرقة الثانية عدد الطلاب الناجحين 251 طالبا من 464 أي نسبة نجاح 54.9%.

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