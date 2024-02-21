الأربعاء 21 فبراير 2024
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محافظات

محافظ قنا يتفقد أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بمنطقة الهلال الأحمر

محافظ قنا
محافظ قنا

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أعمال الإصلاح التى تجرى بمنطقة الهبوط الأرضى أمام مستشفى الهلال بوسط مدينة قنا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مهندسى الشركة المنفذة لأعمال الإصلاح.

ومن جهته؛ أوضح محافظ قنا، أنه فور حدوث الهبوط الأرضي اتخذت الأجهزة التنفيذية المعنية إجراءاتها للبدء فى إصلاح الهبوط، وغلق اتجاه الطريق، والدفع بمعدات الحفر والصيانة للموقع، وبدء أعمال الحفر وصب الأساسات العميقة، ووضع الحلول الجذرية للمشكلة لعدم تكرارها مره اخرى، مؤكدا على ان المحافظة حريصة علي توفير افضل الخدمات للمواطنين.

كما وجه "الداودي"  مسئولي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح تمهيدا لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية، مع ضرورة تطبيق المواصفات الفنية لضمان عدم تكرار الهبوط بالمنطقة مرة أخرى.

قنا محافظة قنا محافظ قنا اشرف غريب الداودي أمين عام الهلال الأحمر

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