الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"افهم سكر" أول مبادرة تثقيفية عن المرض في قنا

وزارة الصحة
وزارة الصحة

مع استمرار مديرية الشؤون الصحية بقنا في نشر صور التوعية السليمة حول الأمراض المختلفة التي قد تصيب المواطنين، نظمت مديرية الشؤون الصحية بقنا أول مبادرة تثقيفية موسعة عن مرض السكر "إفهم سكر" والتي تعد الأولى في صعيد مصر وذلك لعدد كبير من الصيادلة الحكوميين والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية.
 

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة التثقيفية التي قدمها الدكتور عمرو عمر إستشاري  السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، وبقيادة الدكتورة نرمين دنقل مديرة إدارة التدريب والدكتورة وفاء سعد منوفي مسؤل التدريب بإدارة التدريب بالمديرية، قدمت عرض علمي لمرض السكر وأنواعه المختلفة وكيفية الإصابة به وطرق التعامل الصحيح مع الحالات المصابة


وأضاف بدران، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام مديرية الشؤون الصحية في قنا، اليوم الأحد، أن المبادرة التي شاركت فيها نقابة الصيادلة بقنا بجهود من الدكتور أحمد عبدالفتاح نقيب صيادلة  قنا أسهمت في رفع الوعي الصحي السليم للمترددين علي منافذ الخدمة الصحية من مرضي السكر
 

وأشارت الدكتورة نرمين، إلى أن التدريب يمثل أحد جهود إدارة التدريب في نشر الثقافة العلمية لأبناء القطاع الطبي بالمحافظة من خلال عقد التدريبات المتنوعة لجميع فئات الفريق الطبي.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالفتاح نقيب صيادلة قنا، أن مرض السكر يُعد ضمن أخطر الأمراض التي قد تصيب الفرد وتؤثر علي نشاطه الذهني والبدني مشيرًا إلي جهود النقابات الفرعية في بسط يد التعاون لتوجيهات الدولة في دعم  المنظومة الصحية ضمن رؤية الدولة 2030 والتي تجعل من صحة المواطن أولي إهتماماتها


وقدم الدكتور محمد بدران الشكر والتقدير للدكتور أحمد النقيب على التعاون المثمر والمستمر مع مديرية الصحة من أجل خدمة أبناء المحافظة ورعاية صحتهم.

قنا صحة قنا مكتب صحة قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا

مواد متعلقة

مليونا زائر يبدأون التوافد للاحتفال بمولد "عبدالرحيم القناوى" فى قنا

سقط من أعلى نخلة.. مصرع خمسيني أثناء عمله في قنا

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بصحراوى قنا

تفاصيل حفل تكريم الفائزين في مسابقة مدرسة خضراء بـ «تعليم قنا»

مصرع شخص وإصابة آخر بطلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض فى قنا

القصة الكاملة لذبح طفلة بسبب 200 جنيه و"حلق ذهب"

حادث أليم في قنا.. العثور على جثة طفلة عمرها 10 سنوات مذبوحة

الأكثر قراءة

طلب المساواة بـ"زيزو".. نكشف شروط محمد الشناوى لتجديد عقده مع الأهلى

عاجل.. مصر تشارك برأى استشارى لدى "العدل الدولية" حول سياسات إسرائيل منذ 1967

محمود الخطيب يزور الزمالك غدًا.. عهد جديد للعلاقات الطيبة

أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بإحالة ملف التجديد لـ"السولية" إلى كولر

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

سقوط رجل أعمال وسائق يتبادلان الدولارات بالطريق الصحراوى بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين