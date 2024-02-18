"افهم سكر" أول مبادرة تثقيفية عن المرض في قنا

مع استمرار مديرية الشؤون الصحية بقنا في نشر صور التوعية السليمة حول الأمراض المختلفة التي قد تصيب المواطنين، نظمت مديرية الشؤون الصحية بقنا أول مبادرة تثقيفية موسعة عن مرض السكر "إفهم سكر" والتي تعد الأولى في صعيد مصر وذلك لعدد كبير من الصيادلة الحكوميين والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية.



وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة التثقيفية التي قدمها الدكتور عمرو عمر إستشاري السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، وبقيادة الدكتورة نرمين دنقل مديرة إدارة التدريب والدكتورة وفاء سعد منوفي مسؤل التدريب بإدارة التدريب بالمديرية، قدمت عرض علمي لمرض السكر وأنواعه المختلفة وكيفية الإصابة به وطرق التعامل الصحيح مع الحالات المصابة



وأضاف بدران، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام مديرية الشؤون الصحية في قنا، اليوم الأحد، أن المبادرة التي شاركت فيها نقابة الصيادلة بقنا بجهود من الدكتور أحمد عبدالفتاح نقيب صيادلة قنا أسهمت في رفع الوعي الصحي السليم للمترددين علي منافذ الخدمة الصحية من مرضي السكر



وأشارت الدكتورة نرمين، إلى أن التدريب يمثل أحد جهود إدارة التدريب في نشر الثقافة العلمية لأبناء القطاع الطبي بالمحافظة من خلال عقد التدريبات المتنوعة لجميع فئات الفريق الطبي.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالفتاح نقيب صيادلة قنا، أن مرض السكر يُعد ضمن أخطر الأمراض التي قد تصيب الفرد وتؤثر علي نشاطه الذهني والبدني مشيرًا إلي جهود النقابات الفرعية في بسط يد التعاون لتوجيهات الدولة في دعم المنظومة الصحية ضمن رؤية الدولة 2030 والتي تجعل من صحة المواطن أولي إهتماماتها



وقدم الدكتور محمد بدران الشكر والتقدير للدكتور أحمد النقيب على التعاون المثمر والمستمر مع مديرية الصحة من أجل خدمة أبناء المحافظة ورعاية صحتهم.