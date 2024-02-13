الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة أخر بطلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض في قنا

طلقات نارية
طلقات نارية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بطلقات نارية، اليوم الثلاثاء، داخل قرية حاجر دنفيق، مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع خمسيني وإصابة آخر بطلقات نارية في حاجر دنفيق مركز نقادة.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نقادة تحت إشراف اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، وتبين بعد الفحص أن شاب قتل عمه يُدعى محمود عيسى نوح، يبلغ من العمر 55 عامًا، وأصاب والده محمد عيسي نوح، يبلغ من العمر 57 عامًا، بطلقات نارية بسبب خلافات على الأرض بقرية حاجر دنفيق مركز نقادة.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم. 

15 سنة لـ عامل هتك عرض ابن زوجته

في سياق أخر، كانت قد قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار تامر أحمد رضا، وعضوية المستشارين محمد عمر عبد الجواد والعميد ثروت الرئيسين بالمحكمة وبأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك الجبلاوي، ومحمد صلاح العدوي، بالسجن 15عامًا لعامل بتهمة هتك عرض ابن زوجته بدائرة قسم قنا.

كانت البداية في شهر يوليو من عام 2022 عندما قدمت ربة منزل شكوى في زوجها تتهمه بتهك عرض طفلها البالغ من العمر 8 أعوام، وحسب أقوال الطفل، أن المتهم يُدعى "حسن" قام بتهديد المجني عليه وتكتيفه وهتك عرضه فتسبب له في أذى جسدي وذلك بدائرة قسم قنا.

وقالت الأم في شكواها، إنها لاحظت اختفاء طفلها فاتصلت بزوجها المتهم لكنه أنكر رؤيته، وعندما ظهر المجني عليه وجدته مرتبك وبه أثار جروح على جسده فاعترف لها بما فعل فيه المتهم.

ضبط المتهم وأحالته إلى محكمة جنايات قنا، والتي قضت بحبس المتهم 15 عامًا بتهمة هتك عرض ابن زوجته بعد تكتيفه وتهديده بدائرة قسم قنا.

قنا محافظ قنا محافظة قنا جثة قنا جثث

مواد متعلقة

وكيل تعليم قنا يشهد التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

برلماني لـ"الدستور": مستشفى نجع حمادي بادرة خير في قنا خلال العام الجديد

وكيل تعليم قنا يتابع انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يتفقدان مشروع إنشاء مستشفى الرمد

وكيل "تعليم قنا" يناقش استعدادات الفصل الدراسى الثانى بالإدارات التعليمية

أطفال الترامسة يتفاعلون مع عرض "الليلة الكبيرة" فى ختام فعاليات مسرح المواجهة بقنا

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

إجازات شهر فبراير والإجازات الرسمية 2024

جنوب إفريقيا تقدم طلبًا عاجلًا لـ"الجنائية الدولية" بشأن هجوم إسرائيل على رفح

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

الصحف التركية.. زيارة أردوغان للقاهرة ستركز على تطوير علاقات القاهرة وأنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟