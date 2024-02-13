مصرع شخص وإصابة أخر بطلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض في قنا

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بطلقات نارية، اليوم الثلاثاء، داخل قرية حاجر دنفيق، مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع خمسيني وإصابة آخر بطلقات نارية في حاجر دنفيق مركز نقادة.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نقادة تحت إشراف اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، وتبين بعد الفحص أن شاب قتل عمه يُدعى محمود عيسى نوح، يبلغ من العمر 55 عامًا، وأصاب والده محمد عيسي نوح، يبلغ من العمر 57 عامًا، بطلقات نارية بسبب خلافات على الأرض بقرية حاجر دنفيق مركز نقادة.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

15 سنة لـ عامل هتك عرض ابن زوجته

في سياق أخر، كانت قد قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار تامر أحمد رضا، وعضوية المستشارين محمد عمر عبد الجواد والعميد ثروت الرئيسين بالمحكمة وبأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك الجبلاوي، ومحمد صلاح العدوي، بالسجن 15عامًا لعامل بتهمة هتك عرض ابن زوجته بدائرة قسم قنا.

كانت البداية في شهر يوليو من عام 2022 عندما قدمت ربة منزل شكوى في زوجها تتهمه بتهك عرض طفلها البالغ من العمر 8 أعوام، وحسب أقوال الطفل، أن المتهم يُدعى "حسن" قام بتهديد المجني عليه وتكتيفه وهتك عرضه فتسبب له في أذى جسدي وذلك بدائرة قسم قنا.

وقالت الأم في شكواها، إنها لاحظت اختفاء طفلها فاتصلت بزوجها المتهم لكنه أنكر رؤيته، وعندما ظهر المجني عليه وجدته مرتبك وبه أثار جروح على جسده فاعترف لها بما فعل فيه المتهم.

ضبط المتهم وأحالته إلى محكمة جنايات قنا، والتي قضت بحبس المتهم 15 عامًا بتهمة هتك عرض ابن زوجته بعد تكتيفه وتهديده بدائرة قسم قنا.