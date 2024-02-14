الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بصحراوى قنا

اسعاف
اسعاف

شهد كوبري الشهيد باسم فكري، في مركز نقادة، غربي محافظة قنا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي وتم الدفع ب8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى واخطرت النيابة العامة في محافظة قنا من اجل تولي التحقيقات اللازمة عقب انتقال قوة امنية لمكان الحادث الاليم.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل كوبري الشهيد باسم فكري مركز نقادة.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بشكل مبدئي جاري نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في مركز نقادة، فيما تقرر تحرير محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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