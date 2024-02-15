الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مليوني زائر يبدأون التوافد للاحتفال بمولد"عبدالرحيم القناوي" في قنا

زيارات مولد السيد
زيارات مولد السيد

بدأ المئات من أهالي محافظات الصعيد المختلفة، خلال الـ 48 ساعة الماضية، التوافد لمحافظة قنا، من أجل الاستعداد للاحتفال بمولد أسد الصعيد، “عبدالرحيم القناوي”، الذي يعتبر أحد أكبر موالد الصعيد.

أهالي محافظات الصعيد المختلفة، يحتفلون بمولد أسد الصعيد عبدالرحيم القناوي لمدة 15 يومًا سنويًا، حيث تبدأ الاحتفالات في أول شهر شعبان من كل عام، وتستمر حتي الليلة الختامية التي تكون منتصف الشهر وتحديدًا 15 من شهر شعبان.

البائعين الذين يقومون ببيع الحلوى، توافدوا وبدأوا في افتراش الطرق المجاورة لمسجد وضريح “عبدالرحيم القناوي”، الذي يعتبر أحد أبرز معالم محافظات الصعيد المختلفة، لكونه المولد الأكبر والأشهر في محافظات الصعيد المختلفة.

يقول أحمد النمر، أحد أهالي مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، ان ابناء مدن ومراكز محافظة قنا، يتوافدون من مختلف القرى والنجوع خلال الـ15 يوما الجارية، وذلك لزيارة ضريح أسد الصعيد “عبدالرحيم القناوي”، وتأتي الزيارة الأهم في ليلة النصف من شعبان وهي الليلة الختامية للمولد.

ويتابع النمر في تصريحات لـ"الدستور"، ان مولد أسد الصعيد عبدالرحيم هو فرحة لكل اهالي وعائلات المحافظة المختلفة، قائلًا:"بنستني المولد ده من السنة للسنة وبنستني عشان نزور أسد الصعيد مدد يا قناوي مدد يا سيدي يا عبدالرحيم يا قناوي".

فيما أكد محمود عزالدين، أحد أهالي مركز قنا، خلال تصريحاته، أن المحافظة تشهد زيارة أكثر من مليوني مواطنا من مختلف انحاء محافظات الجمهورية خلال فترة مولد عبدالرحيم القناوي، قائلًا:"قنا كلها بتفرح بمولد السيد" لافتا ان مولد عبدالرحيم القناوي يعتبر انتعاشة اقتصادية وتجارية في الاسواق المختلفة وباب رزق للعديد من اهالي قنا بل محافظات الصعيد المختلفة الذي تشهد رواجا في مختلف المنتجات هلال فترة المولد.

قنا أخبار محافظ قنا مولد السيد مولد القناوي محافظة قنا

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