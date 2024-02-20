الألاف من أهالي الصعيد تحتفل بمولد القناوي.. فيديو

يحتفل أهالي محافظة قنا، بمولد السيد عبد الرحيم القناوي، ويستمر الاحتفال قبل أيام قليلة من الليلة الختامية للمولد والتي توافق ليلة النصف من شعبان، حيث يتوافد الآلاف من أهالي مدن ومراكز وقرى ونجوع محافظة قنا إلي العاصمة مدينة قنا من أجل الاحتفال بمولد أسد الصعيد وذلك وسط تكثيف أمنية لحماية المحتفلين وحفاظا على حياتهم.



آلاف الصعايدة بدءوا منذ أيام قليلة في استقبال زوارمولد عبد الرحيم القناوي الشهير بـ"أسد الصعيد"، والذين يبلغ عددهم ما يقرب من مليوني زائر سنويا، وذلك وسط طقوس وعادات وتقاليد معتادة سنويا للاحتفال بمولد عبد الرحيم القناوي.

المرماح والخيول وتوزيع الأرز باللبن إلي جانب الرقص على انغام المزمار البلدي والانشاد الديني، كانت إحدى أبرز اللقطات والمشاهد من الطقوس التي يمارسها أهالي محافظة قنا والصعيد داخل ساحة ومسجد وضريح االقناوي.



ورصدت "الدستور"، ممارسة الألاف من الصعايدة لعبة المرماح واستقلال الخيول في تنافس بينهم على انغام المزمار البلدي، وذلك خلال اجواء الاحتفالات بمولد اسد الصعيد الذي يعتبر احد اكبر وابرز الموالد في جنوب مصر، الذي يقبل على زيارته ألاف من أهالي محافظات الصعيد المختلفة.



المواطنون تجمعوا في احدي الساحات القريبة المجاورة لمسجد وساحة عبدالرحيم القناوي منذ قليل، وبدوا في ممارسة لعبة المرماح والخيل على انغام المزمار البلدي وذلك وسط فرحة عارمة واجواء مبهجة في مدينة قنا احتفالا بذكرى مولد أسد الصعيد، وذلك في طقوس سنوية اعتاد عليها اهالي محافظة قنا بل واهالي محافظات الصعيد المختلفة خلال مولد القناوي.



وفي السياق ذاته، كثفت أجهزة الأمن في محافظة قنا من تواجدها بالقرب من مسجد عبدالرحيم القناوي، وانتشرت سيارات الاسعاف وسيارات الاطفاء، وذلك لحماية المحتفلين بمولد أسد الصعيد عبدالرحيم القناوي.