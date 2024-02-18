وكيل "تعليم قنا": تفعيل الأنشطة التربوية وانتظام الدراسة بالمدارس

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا يرافقه محمد سعيد مدير إدارة أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة ناصر الابتدائية المشتركة في إطار المتابعات الميدانية التي تتم وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لتحقيق انضباط العملية التعليمية بالمديريات مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ومراجعة التزام المدارس بقواعد الأمن والسلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية ونظافة الأفنية والفصول ودورات المياه، وكذلك التأكد من تفعيل الأنشطة التربوية وانتظام الدراسة بالمدارس وسجلات الأمن والزيارات وتسجيل الغياب اليومي.



وزار مدير تعليم قنا وممثل الوزارة مدارس ناصر والشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية والسيدة زينب الثانوية بنات وجنوب قنا الإعدادية وحامد سليمان الإعدادية ومعهد النور للمكفوفين ومدينة العمال الابتدائية والشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي ومدرسة قنا الرسمية لغات.

وأشاد الوكيل وممثل الوزارة بمستوى النظافة والانضباط المتحققان في المدارس، وراجعا بعض الأنشطة الرياضية بمدرسة ناصر الابتدائبة، وتفقدا معرض الصحافة الخاص بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، واستمعا إلى بعض الابتهالات والألحان التي برع طلاب معهد النور للمكفوفين في أدائها، ثم شاهدا تجربة عملية لدمج الطلاب ذوي الهمم في التعليم ومشاركتهم في برمجة روبوت بمدرسة قنا الرسمية لغات.

يذكر أن تكليفات مدير تعليم قنا بتكثيف أعمال المتابعة وتسيير الأوتوبيس الطائر لمراجعة مدارس التعليم العام والفني بالإدارات التعليمية للوقوف على التزام المدارس بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وتطبيق القرارات والكتب الدورية الوزارية التي تضمن قيام المدرسة بالدور المنشود والتزام مدارس التعليم الفني بخطة الجدارات.